Mısır gevrekli ve fındıklı kurabiye

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6 kişilik -

Malzemeler

150 gr tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

2 yumurtanın sarısı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5-4 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 yumurtanın akı

1 su bardağı mısır gevreği

1 su bardağı iri çekilmiş fındık



Hazırlanışı:

Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, ayçiçek yağı, yumurta sarıları, kabartma tozu, vanilya, şeker ve unu bir kaba alıp yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan bezelye büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Çırpılmış yumurta akı ve hafifçe ufalanmış mısır gevreğine veya fındığa bulayıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Servis yapın.