Pırasalı ve etli poğaça
- kişilik
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Malzemeler
Hamuru için:
2 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
2 yumurta
1 paket instant maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İç harcı için
3 pırasanın beyaz kısımları
200 gr kuşbaşı dana eti
Zeytinyağı
Kırmızı pul biber
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Çörek otu
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Hamuru için gerekli malzemeleri derin bir kapta yoğurun. Streç filme sarıp 1 saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için pırasayı ince dilimleyip zeytinyağında soteleyin. Dana etini ilave edip kavurun. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın. İçine hazırladığınız harçtan paylaştırıp üzerini kapatın. Kenarlarını iyice yapıştırıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve kırmızı pul biber serperek 170 derece fırında pişirin. Ilık servis yapın.