Puf böreği

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- kişilik -

Malzemeler

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

2 su bardağı un

İç harcı için:

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

180 gr lor peyniri

Tuz

Kızartmak için:

Ayçiçek Yağı



Hazırlanışı:

Un, tuz ve karbonatı bir kasede harmanlayın. Yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve sirkeyi geniş bir kapta iyice karıştırın. Unu azar azar ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur için gerekirse un ilavesi yapın. üzerini örterek 30 dakika dinlenmeye bırakın. Lor peyniri, kıyılmış maydanoz ve tuzu karıştırın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve unlanmış tezgahta merdane ile açın. İçine peynir karışımından ekleyip yarım ay şeklinde kapatın ve kenarlarını keserek açılmaması için çatalla bastırın. Hamurları kızgın ayçiçek yağında kızartarak servis yapın.