Rokforlu top tarifi

Malzemeler:

150-200 gr rokfor peynir

1 paket krema

1 paket klasik hazır kızarmış ekmek

150 gr ceviz

1 bayat beyaz ekmek içi



Hazırlanışı:

Beyaz ekmeği robotta un haline getirin. Bir tepsinin içine elekten geçirin. Ardından ekmekleri de robotta çekin. Kremayı ve peyniri ilave ederek robotla karıştırmaya devam edin. Malzemeyi bir kaba alın. Kestiğiniz küçük parça cevizleri elinize aldığınız rokforlu karışımın içine alarak küçük toplar yapın. Bu küçük topları da tepsideki beyaz ekmeğe bulayıp, servis tabağına alabilirsiniz.