Şeftalili tart

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8 kişilik

Malzemeler

250 gr un

125 gr tereyağı

100 ml soğuk su

40 gr pudra şekeri

1 tutam tuz



İç harcı için

400gr şeftali

4 yemek kaşığı bal

100 ml mascarpone peyniri

Badem



Hazırlanışı

Şeftalileri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Un, tereyağı, pudra şekeri, soğuk su ve tuzu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Fırını 180 derecede ısıtın. Hamuru içi yağlanmış 25 cm çapında tart kalıbına yayın. Sıcak fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp ılınmasını sağlayın. Mascarpone peyniri ve balı bir kasede karıştırın. Tartın üzerine kremalı balı yayın. Şeftalileri ince dilimleyin. Şeftali dilimlerini ve bademleri peynirin üzerine dizin. Dilimleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.