Soğanlı ve kıymalı börek

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- kişilik -

Malzemeler

500 gr un

1 paket (11 gr) instant maya

Tuz

Ilık su

Ayçiçek yağı

İç harcı için

400 gr dana kıyma

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 soğan

Kırmızı toz biber

Karabiber



Hazırlanışı:

Soğanlı ve kıymalı börek: İç harcı için soğanları kıyın. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp soğanı kısık ateşte kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın. Unu bir kaba alın. Tuz ve mayayı ekleyin. Azar azar ılık su ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölün. Bir parçayı beş bezeye ayırın. Bezeleri 20-25 cm çapında açın. Aralarına ayçiçek yağı sürerek üst üste yerleştirin. üst üste koyduğunuz beş hamuru tepsinin kenarlarını 2 cm geçecek büyüklükte açın. Tepsiye ayçiçek yağı sürün ve yufkayı kenarları tepsinin dışına sarkacak şekilde serin. İç harcı yufkanın üzerine döküp yayın. Hamurun diğer yarısını sekiz bezeye ayırın. Bezeleri 20-25 cm çapında açın. Aralarına ayçiçek yağı sürerek üst üste yerleştirin. Tepsinin kenarlarını 5 cm geçecek büyüklükte açın. Açtığınız yufkayı büzüştürerek tepsiye yaydığınız iç harcın üzerine yerleştirin. Tepsinin dışına sarkan alt yufkayı üstteki yufkanın üzerine bükerek katlayın. Böreğin üzerine ayçiçek yağı sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

