Taze kekikli poğaça
- kişilik
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Malzemeler
150 gr margarin (oda ısısında)
Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
Yarım çay bardağı yoğurt
1 yumurta akı
1 çay kaşığı karbonat
1-2 damla limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz
3 su bardağı un
Birkaç dal taze kekik
Üzeri için
1 yumurta sarısı
Kekik
Hazırlanışı:
Margarin, yoğurt, kekik yaprakları, ayçiçek yağı, yumurta akı ve tuzu bir kapta karıştırın. Elenmiş un, karbonat ve limon suyunu ilave edip yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam için gerekirse un ilavesi yapın. Hamurdan küçük bezeler alın ve yuvarlayın. üzerlerine yumurta sarısı sürüp kekik serpiştirin. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.