Taze kekikli poğaça

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- kişilik -

Malzemeler

150 gr margarin (oda ısısında)

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

Yarım çay bardağı yoğurt

1 yumurta akı

1 çay kaşığı karbonat

1-2 damla limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un

Birkaç dal taze kekik

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Kekik



Hazırlanışı:

Margarin, yoğurt, kekik yaprakları, ayçiçek yağı, yumurta akı ve tuzu bir kapta karıştırın. Elenmiş un, karbonat ve limon suyunu ilave edip yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam için gerekirse un ilavesi yapın. Hamurdan küçük bezeler alın ve yuvarlayın. üzerlerine yumurta sarısı sürüp kekik serpiştirin. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.