Yangıç
4 kişilik
-
Malzemeler
300 gr kıyma
1 soğan
1 tutam maydanoz
1 çorba kaşığı
tereyağı
Tuz
Karabiber
Hamur için
500 gr un
1 su bardağı su
1 yumurta
1 çorba kaşığı
yoğurt
Tuz
Hazırlanışı
Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını
havuz gibi açıp yoğurt, yumurta, tuz ve suyu
ekleyerek yoğurun. Limon büyüklüğünde
parçalar koparıp beze hazırlayın.15-20
dakika dinlendirdikten sonra üzerine un
serperek oklavayla kalın yufkalar açın.
İçin Hazırlanışı
Rendelenmiş soğan, kıyma, karabiber, tuz
ve maydanozu yoğurarak içi hazırlayın.
Hazırlanışı
Tabak büyüklüğünde açılmış yufkalara içten
koyup katlayın ve kapatın. Sacda veya
teflon tavada pişirip her iki tarafını tereyağla
yağlayıp servis edin.