Yangıç

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4 kişilik -

Malzemeler

300 gr kıyma

1 soğan

1 tutam maydanoz

1 çorba kaşığı

tereyağı

Tuz

Karabiber



Hamur için

500 gr un

1 su bardağı su

1 yumurta

1 çorba kaşığı

yoğurt

Tuz



Hazırlanışı

Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp yoğurt, yumurta, tuz ve suyu ekleyerek yoğurun. Limon büyüklüğünde parçalar koparıp beze hazırlayın.15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine un serperek oklavayla kalın yufkalar açın.



İçin Hazırlanışı

Rendelenmiş soğan, kıyma, karabiber, tuz ve maydanozu yoğurarak içi hazırlayın.



Hazırlanışı

Tabak büyüklüğünde açılmış yufkalara içten koyup katlayın ve kapatın. Sacda veya teflon tavada pişirip her iki tarafını tereyağla yağlayıp servis edin.

