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Yangıç

 4 kişilik   -
Malzemeler
300 gr kıyma
1 soğan
1 tutam maydanoz
1 çorba kaşığı
tereyağı
Tuz
Karabiber

Hamur için
500 gr un
1 su bardağı su
1 yumurta
1 çorba kaşığı
yoğurt
Tuz

Hazırlanışı
Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp yoğurt, yumurta, tuz ve suyu ekleyerek yoğurun. Limon büyüklüğünde parçalar koparıp beze hazırlayın.15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine un serperek oklavayla kalın yufkalar açın.

İçin Hazırlanışı
Rendelenmiş soğan, kıyma, karabiber, tuz ve maydanozu yoğurarak içi hazırlayın.

Hazırlanışı
Tabak büyüklüğünde açılmış yufkalara içten koyup katlayın ve kapatın. Sacda veya teflon tavada pişirip her iki tarafını tereyağla yağlayıp servis edin.

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