Höşmerim Nasıl Yapılır? 4 Farklı İlden Höşmerim Tarifi

Höşmerim tarifine ne dersiniz? Önce Höşmerim kelimesinin anlamına sonra farklı illerden höşmerim tariflerine birlikte bakalım... Öncelikle Höşmerim nedir? Peynir helvası ya da Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim tatlısının kelime anlamı olarak TDK'da şu bilgiler yer alır: "1. ‘tuzsuz taze peynirden nişasta ve pirinç unu veya irmik konarak yapılan bir çeşit tatlı’ 2. ‘peynir helvası’ Yerel ağızlarda höşmerim yanında öşmerim ve höşmelim, öşmelim gibi birtakım biçimler de kullanılır. Dar bir alanda höşmeri olarak da geçer. Ağızlarda eşmeli biçimi de ‘kaymak’ olarak kullanılır.

Kökenini bilmiyoruz. Bulgarcada ešmerìja kaša ‘un, yağ ve suyla yapılan bir çeşit papara’ (BER 1: 518), išmàr, išmèr ‘peynir ve yağ ile yapılan papara’ (BER 2: 96), išumìr kaša ‘kaçamak’ (BER 2:96) ve ošmàra olarak geçer. Arnavutçada da kullanılır"

Bursa Karacabey Kaymaklığımı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Höşmerim, hayvancılıkla uğraşanların bulduğu bir tatlıdır. Köylerde kadınların veya kırlarda çobanların düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde Mihaliç (Karacabey’in eski adı) peynirini pişirip o günkü bal, pekmez veya şeker ile tatlandırıp misafirlerine ikram ettikleri, tadına doyum olmayan bir lezzettir. Höşmerim bugün dondurma ile de tercih edilen bir türdür. Peki, Höşmerim tarifi nasıl yapılır? Gelin farklı illerden höşmerim tariflerine bakalım:

KARACABEY'DE GERÇEK HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

"Ağıllarda, mandıralarda, evlerde, köylerde süt mayalanarak teleme yapılır, sıcak su ile kırılarak süzülür ve Mihaliç peyniri haline getirilir. Mihaliç peyniri çatalla ezilerek bir tencereye konur. Kümesten alınan taze yumurta ile Mihaliç peyniri iyice yoğrulur. Ateşin üzerine konulur ve pişirilir. Mihaliç peyniri pişince içerisine ekmeklik undan peynir toplanana kadar un katılır. Mihaliç peynirinin ve unun yağı çıkıncaya kadar hafif ateşte yaklaşık bir saate yakın pişirilir. Kazan ateşten indirilerek içerisine toz şeker yedirilir ve demlenmeye bırakılır. Ilık olarak yenir"

HOŞMERİM TARİFİ NASIL YAPILIR (MANİSA )

Hoşmerim Tarifi için Gerekli Malzemeler

1 kg tuzsuz keçi peyniri,

200 gr un,

1 kaşık tereyağı.

Şurup İçin:

1 kg toz şeker,

1 litre su.

Hoşmerim Tarifi Yapım Aşamaları

Bir tencerede tuzsuz peynir tahta kaşıkla ezilerek, ocağa konulur. Süt kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak kaynatılır.

Sonra azar azar un katılarak kulak memesi kıvamına getirilir. İçine bir yemek kaşığı tereyağı konulup, ocaktan indirilir.

Daha sonra tahta kaşıkla hamura yedirilir.

Malzeme, yağlanmış tepsiye 1 cm kalınlığında yayılır ve tahta kaşıkla desen verilip fırına sürülür.

Üzeri pembeleştikten sonra fırından çıkarılıp tabaklara konularak üzerine şurup dökülür

BALIKESİR'DEN HOŞMERİM TARİFİ (BALIKESİR)

Balıkesir de mahalli yemekler oldukça zengindir. Peki, Höşmerim tarifi Balıkesir'de nasıl yapılır? Birlikte bakalım...

Höşmerim Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 kg. tuzsuz taze peynir,

2 yumurta sarısı

250 gr. irmik

100 gr. un

1kg. toz şeker

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Höşmerim Tarifi Yapım Aşamaları

1 kg. tuzsuz taze peynir tencereye konur.

İçine bir çay kaşığı kabartma tozu atılır. 2 yumurta sarısı çalkalanarak ilave edilir.

Hafif ateşte karıştıra karıştıra yağı çıkıp bal rengi sarısına bürünene kadar bir saat pişirilir.

Kıvama gelmiş olan peynire 250 gr. irmik , 100 gr un, 1kg. toz şeker ilave edilir.

Şeker eriyip yağ salana kadar bir süre karıştırılır. Renk için bir miktar safran konulabilir.

Soğuduktan sonra servis yapılır.



HOŞMERİM TARİFİ VE UN KURABİYESİ

2016 yılında Chef’s Table Mutfak Akademisi’nin kurucusu Serkan Bozkurt Elele için Höşmerim ve Çikolatalı Un Kurabiyesi tarifini paylaştı... Höşmerim sevenler için o tarifi de yeniden hatırlayalım:

Hoşmerim Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Höşmerim için

1 su bardağı süt (pişmemiş)

½ adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı toz şeker

1/6 çay kaşığı peynir mayası

1 tatlı kaşığı irmik

Un Kurabiyesi için

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı pudra şeker

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilin toz

Frambuaz Buzlaması için

50 gr frambuaz

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı glikoz

¼ çay kaşığı toz tarçın

Şeftali Sos için

½ adet şeftali

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

1-2 adet karanfil

2 yemek kaşığı pralin



Hoşmerim Tarifi Yapım Aşamaları