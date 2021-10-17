Höşmerim Nasıl Yapılır? 4 Farklı İlden Höşmerim Tarifi
Bursa, Balıkesir başta olmak üzere Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli gibi çok sayıda ilde sevilerek tüketilen bir tatlıdır Höşmerim. Peki, höşmerim tarifi nasıl yapılır? Höşmerim ne demek, nasıl ortaya çıktı? İşte bu soruların yanıtları ve farklı illerden farklı höşmerim tarifleri...
Höşmerim tarifine ne dersiniz? Önce Höşmerim kelimesinin anlamına sonra farklı illerden höşmerim tariflerine birlikte bakalım... Öncelikle Höşmerim nedir? Peynir helvası ya da Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim tatlısının kelime anlamı olarak TDK'da şu bilgiler yer alır: "1. ‘tuzsuz taze peynirden nişasta ve pirinç unu veya irmik konarak yapılan bir çeşit tatlı’ 2. ‘peynir helvası’ Yerel ağızlarda höşmerim yanında öşmerim ve höşmelim, öşmelim gibi birtakım biçimler de kullanılır. Dar bir alanda höşmeri olarak da geçer. Ağızlarda eşmeli biçimi de ‘kaymak’ olarak kullanılır.
Kökenini bilmiyoruz. Bulgarcada ešmerìja kaša ‘un, yağ ve suyla yapılan bir çeşit papara’ (BER 1: 518), išmàr, išmèr ‘peynir ve yağ ile yapılan papara’ (BER 2: 96), išumìr kaša ‘kaçamak’ (BER 2:96) ve ošmàra olarak geçer. Arnavutçada da kullanılır"
Bursa Karacabey Kaymaklığımı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Höşmerim, hayvancılıkla uğraşanların bulduğu bir tatlıdır. Köylerde kadınların veya kırlarda çobanların düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde Mihaliç (Karacabey’in eski adı) peynirini pişirip o günkü bal, pekmez veya şeker ile tatlandırıp misafirlerine ikram ettikleri, tadına doyum olmayan bir lezzettir. Höşmerim bugün dondurma ile de tercih edilen bir türdür. Peki, Höşmerim tarifi nasıl yapılır? Gelin farklı illerden höşmerim tariflerine bakalım:
KARACABEY'DE GERÇEK HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?
"Ağıllarda, mandıralarda, evlerde, köylerde süt mayalanarak teleme yapılır, sıcak su ile kırılarak süzülür ve Mihaliç peyniri haline getirilir. Mihaliç peyniri çatalla ezilerek bir tencereye konur. Kümesten alınan taze yumurta ile Mihaliç peyniri iyice yoğrulur. Ateşin üzerine konulur ve pişirilir. Mihaliç peyniri pişince içerisine ekmeklik undan peynir toplanana kadar un katılır. Mihaliç peynirinin ve unun yağı çıkıncaya kadar hafif ateşte yaklaşık bir saate yakın pişirilir. Kazan ateşten indirilerek içerisine toz şeker yedirilir ve demlenmeye bırakılır. Ilık olarak yenir"
HOŞMERİM TARİFİ NASIL YAPILIR (MANİSA )
Hoşmerim Tarifi için Gerekli Malzemeler
- 1 kg tuzsuz keçi peyniri,
- 200 gr un,
- 1 kaşık tereyağı.
- Şurup İçin:
- 1 kg toz şeker,
- 1 litre su.
Hoşmerim Tarifi Yapım Aşamaları
- Bir tencerede tuzsuz peynir tahta kaşıkla ezilerek, ocağa konulur. Süt kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak kaynatılır.
- Sonra azar azar un katılarak kulak memesi kıvamına getirilir. İçine bir yemek kaşığı tereyağı konulup, ocaktan indirilir.
- Daha sonra tahta kaşıkla hamura yedirilir.
- Malzeme, yağlanmış tepsiye 1 cm kalınlığında yayılır ve tahta kaşıkla desen verilip fırına sürülür.
- Üzeri pembeleştikten sonra fırından çıkarılıp tabaklara konularak üzerine şurup dökülür
BALIKESİR'DEN HOŞMERİM TARİFİ (BALIKESİR)
Balıkesir de mahalli yemekler oldukça zengindir. Peki, Höşmerim tarifi Balıkesir'de nasıl yapılır? Birlikte bakalım...
Höşmerim Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 1 kg. tuzsuz taze peynir,
- 2 yumurta sarısı
- 250 gr. irmik
- 100 gr. un
- 1kg. toz şeker
- Bir çay kaşığı kabartma tozu
Höşmerim Tarifi Yapım Aşamaları
- 1 kg. tuzsuz taze peynir tencereye konur.
- İçine bir çay kaşığı kabartma tozu atılır. 2 yumurta sarısı çalkalanarak ilave edilir.
- Hafif ateşte karıştıra karıştıra yağı çıkıp bal rengi sarısına bürünene kadar bir saat pişirilir.
- Kıvama gelmiş olan peynire 250 gr. irmik , 100 gr un, 1kg. toz şeker ilave edilir.
- Şeker eriyip yağ salana kadar bir süre karıştırılır. Renk için bir miktar safran konulabilir.
- Soğuduktan sonra servis yapılır.
HOŞMERİM TARİFİ VE UN KURABİYESİ
2016 yılında Chef’s Table Mutfak Akademisi’nin kurucusu Serkan Bozkurt Elele için Höşmerim ve Çikolatalı Un Kurabiyesi tarifini paylaştı... Höşmerim sevenler için o tarifi de yeniden hatırlayalım:
Hoşmerim Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Höşmerim için
- 1 su bardağı süt (pişmemiş)
- ½ adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1/6 çay kaşığı peynir mayası
- 1 tatlı kaşığı irmik
Un Kurabiyesi için
- 1 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı margarin
- 2 yemek kaşığı pudra şeker
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı vanilin toz
- Frambuaz Buzlaması için
- 50 gr frambuaz
- 1 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- ½ çay kaşığı glikoz
- ¼ çay kaşığı toz tarçın
- Şeftali Sos için
- ½ adet şeftali
- 1 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1-2 adet karanfil
- 2 yemek kaşığı pralin
Hoşmerim Tarifi Yapım Aşamaları
- Sütü kaynatıp ılıtın ve içerisine peynir mayasını atıp bir saat bekletin.
- Mayalandıktan sonra bir tülbentten süzün, tencereye alın.
- İçerisine toz şeker, yumurta sarısı ve irmiği ilave edip, koyulaşıncaya dek pişirin.
- Un kurabiyesi için margarin, toz şeker, pudra şekeri ve vanilini bir kase içerisinde yoğurun, elde edip şekillendirip 180 derecede 25 dakika pişirin.
- Şeftaliyi iri parçalar halinde doğradıktan sonra su, toz şeker ve karanfil ile kaynatın, daha sonra karanfilleri içerisinden alıp blenderdan geçirerek sos kıvamına getirin.
- Ahududu buzlaması için su, toz şeker, ahududu ve toz tarçını bir tencerede kaynatıp blenderdan geçirin.
- Soğuyunca içerisine glikozu ilave edin ve buzlukta dondurun. Un kurabiyelerinin üzerini pralin ile kaplayın. Afiyet olsun.