Ayva püresi

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4 adet 350 ml kavanoz kişilik 1 saat

Malzemeler

1 kg ayva

250 ml elma suyu

1 limonun suyu

150 gr esmer şeker

1 adet tarçın çubuğu

2 yıldız anason



Hazırlanışı

Ayvaları yıkayın, soyun ve dört parçaya bölün. Her bir parçayı doğrayın ve tencereye koyun. Elma suyunu, limon suyunu, şekeri, tarçın çubuğunu ve yıldız anasonu ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerini kapatın ve yaklaşık 45 dakika dinlenip yumuşaması için kenara alın. Ara sıra karıştırın ve gerekirse su ekleyin. Tarçın çubuğu ile anasonu çıkarıp karışımı püre haline getirin. Yeniden tencereye alın ve kaynatın. Püreyi önceden hazırlamış olduğunuz kavanozlara doldurup, sıkıca kapatın ve soğumaya bırakın. En az dört ay saklayabilirsiniz.