Bademli kremalı böğürtlenli tart tarifi

Malzemeler:

Tart hamuru için

200 g un

50 g pudra şekeri

100 g tereyağı

1 paket vanilya

Kreması için

250 g süt

50 g un

100 g toz şeker

25 g nişasta

2 adet yumurta

75 g toz badem



Hazırlanışı:

Un, pudra şekeri, tereyağı ve vanilyayı birlikte yoğurup, elde ettiğiniz hamuru 10 dakika dinlendirin. Kreması için sütü kaynatın. Un, toz şeker, nişasta, yumurta ve toz bademi ayrı bir kapta karıştırın. Yavaşça karıştırarak, kaynayan süte ilave edip iyice pişirin. Tart hamurunu küçük kalıplara koyarak en az 10 dakika pişirdikten sonra hazırladığınız kremayı içlerine doldurun. Üzerlerini böğürtlenle süsleyerek servise hazır hale getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.