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Bademli kremalı böğürtlenli tart

Bademli kremalı böğürtlenli tart tarifi

Malzemeler:
Tart hamuru için
200 g un
50 g pudra şekeri
100 g tereyağı
1 paket vanilya
Kreması için
250 g süt
50 g un
100 g toz şeker
25 g nişasta
2 adet yumurta
75 g toz badem

Hazırlanışı:
Un, pudra şekeri, tereyağı ve vanilyayı birlikte yoğurup, elde ettiğiniz hamuru 10 dakika dinlendirin. Kreması için sütü kaynatın. Un, toz şeker, nişasta, yumurta ve toz bademi ayrı bir kapta karıştırın. Yavaşça karıştırarak, kaynayan süte ilave edip iyice pişirin. Tart hamurunu küçük kalıplara koyarak en az 10 dakika pişirdikten sonra hazırladığınız kremayı içlerine doldurun. Üzerlerini böğürtlenle süsleyerek servise hazır hale getirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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