Bisküvili pasta

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- kişilik -

Malzemeler

Bisküvi katları için:

3 yumurta

100 gr tereyağı

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı bal

1.5 çay kaşığı karbonat

Krema için

500 ml krema

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

Üzeri için

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz



Hazırlanışı:

Bisküvi katları için, tereyağını tencereye alıp eritin. Bal ve karbonatı küçük bir tavaya alıp ısıtın. Köpürene kadar karıştırın. Yumurtalar ve şekeri bir kaseye alın. Mikserle çırpın. Tereyağı ve ballı karışımı ekleyip çırpmaya devam edin. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Hamuru 6 eşit bezeye ayırın. 10 dakika dinlendirin. Krema için, tüm malzemeyi cam kaseye alıp mikserle çırpın. Buzdolabında bekletin. Hamur bezelerini unlanmış bir zeminde 24 santim çapında açın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından alıp kare şekilli bir kalıpla aynı boyutta kesin. Aralarına krema sürerek üst üste dizin. Kenarlarına da krema sürün. Buzdolabında 1 saat bekletin. Bisküvilerin artan kenarlarını cevizle birlikte mutfak robotuna alıp ince çekin. Pastanın üzerine ve kenarlarına bol bol serpin. Dilimleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

