Bitter çikolatalı brownie tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

100 g tereyağı

1/2 su bardağı esmer şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı tam buğday unu

300 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Tencerede tereyağı ve çikolatanın yarısını benmari usulü eritin. Mikser kabında şeker, yumurta ve vanilyayı çırpın. Üzerine unu ekleyerek çırpmaya devam edin. Erittiğiniz tereyağı ve çikolatayı da ekleyerek karıştırın. Karışımı pişirme kabına dökün, kalan çikolataları irili ufaklı içine kırın. 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Daha kıtır olmasını istiyorsanız pişirme süresini 5 dakika daha artırabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.