Cevizli mektup kurabiye tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

270 g tereyağı

240 g labne peyniri

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Bir tutam vanilya

450 g un

İç harcı için:

3 su bardağı ceviz

2 yumurta akı

1.5 su bardağı şeker

Üzeri için:

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

İç harcını hazırlamak için cevizi toz haline getirin. Yumurta akları ve toz şekeri bir karıştırma kabına alarak çırpın. Toz haline getirdiğiniz cevizleri de ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru için tereyağı, labne peyniri ve pudra şekerini derin bir yoğurma kabında karıştırın. Limon kabuğu rendesi, vanilya ve unu ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgah üzerinde 4-4.5 mm kalınlığında açın. 6x6 ölçülerinde kareler kesin. Ortalarına hazırladığınız harçtan koyun. Karenin 4 ucunu ortada birleştirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. 165 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.