Beş çayı için nefis lor tatlısı

Malzemeler:

2 su bardağı tatlı ya da tuzsuz lor peyniri

1.5 su bardağı un

1/2 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı irmik

2 yumurta

125 g tereyağı (Yumuşamış)

1 tepeleme çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi (Fındık ya da badem de kullanabilirsiniz)

1 Türk kahvesi fincanı kuru çekirdeksiz üzüm

Şurubu için

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Lor, un, şeker ve irmiği derin bir kaba koyun. Yumurtaları kırıp yumuşamış yağı ilave edin. Karbonat, vanilya, üzüm ve cevizi ekleyip yoğurmaya başlayın. Oldukça yumuşak ve çok hafif elinize yapışacak bir hamur elde edeceksiniz. Fırın tepsisine fırın kağıdı yayın ya da tepsiyi 2-3 yemek kaşığı sıvı yağla yağlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırıp tepsiye aralıklı olarak dizin. 5 dakika önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika, kenarları hafif sarı-kahverengi oluncaya kadar pişirip çıkarın. Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri küçük bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sık sık karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Soğuyan tatlıları derin bir kaba yerleştirip üzerine sıcak şurubu aktarın. Tatlıları arada sırada çevirerek şurubu iyice çekmeleri için 30 dakika kadar bekletin ve servis tabağına alıp üzerine Hindistan cevizi serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.