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Churro

Kahvenin yanına çıtır çıtır bir lezzet

Malzemeler:
140 gr un
250 mm su
60 gr tereyağı
10 gr şeker
1 tutam tuz
2 yumurta
Üzeri için
Toz şeker
Tarçın

Hazırlanışı:
Su, şeker, tuz ve tereyağını tencereye alın. Su kaynayana kadar malzemeleri ısıtın. Su kaynamaya başladıktan sonra altı açıkken içerisine tek seferde unu ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Bu işleme tencerenin dibinde ince bir tabaka oluşana kadar devam edin. Yumuşak bir hamur kıvamı elde etmeniz gerekiyor. Ardından ateşi kapatın ve başka bir kaba alarak soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları teker teker kırdıktan sonra el mikseriyle çırpın. Homojen bir kıvama gelen hamuru sıkma torbasına alın ve kızgın yağda istenilen uzunlukta kızartın. Rengi koyulaşana kadar yağda hamuru çevirin. Yağdan aldıktan sonra tarçınlı şeker karışımına bulayıp istenilen sos ile servis edebilirsiniz.

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