Çikolatalı ve portakallı kek tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2/3 su bardağı krema

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

100 g eritilmiş bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao

1 portakalın suyu

50 g portakal kabuğu şekerlemesi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Hazırlanışı:

Yumurtalarla toz şekeri bir kaba alıp mikser yardımıyla iyice çırpın. Üzerine kremayı ekleyip çırpın. Ayçiçek yağını ve bitter çikolatayı da ekleyin. Portakal suyunu ilave edip tekrar çırpın. Elediğiniz unu, kabartma tozunu, vanilyayı ilave edip spatula ile karıştırın. Son olarak iri parçalar şeklinde kestiğiniz portakal kabuğu şekerlemesini ilave edip yağlanmış dar dikdörtgen kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmamış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.