Doğum günü cupcake
22 kişilik
-
Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı şeker
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
300 gr. un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı süt
80 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
Un, kakao ve kabartma tozunu bir kabın içinde
karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema
kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma
yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi, mikserin
hızını düşürerek karışıma ekleyin. Son olarak
karışıma süt ve çikolata parçalarını ilave edin.
Hamuru kapların içine yarısı dolacak şekilde eşit
olarak pay edin. 180 derece ısınmış fırında 20-25
dakika pişirin.
Süslemesi
Öncelikle keklerinizin üzerini
satın aldığınız ve kalıpla
kestiğiniz yeşil renkli şeker
hamuru ile kapatın. Üzerine
yine renkli şeker hamurlarından
kestiğiniz renkli parçaları koyun.
En üste ise doğum günü
çocuğunun yaşı kadar mum
koyun.