Dondurmalı ve meyveli krep

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4 kişilik –

Malzemeler

1 su bardağı un

1.5 su bardağı süt

1 yumurta

1 kahve fincanı toz şeker

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Üzeri için

Çikolatalı dondurma

Vanilyalı dondurma

Antep fıstıklı dondurma

Taze yaban mersini

Çilek

Böğürtlen

Frambuaz



Hazırlanışı:

Krep için, un ve yumurtayı bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Şeker ve sütü ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin. Krep tavasını ayçiçek yağıyla yağlayıp tavaya bir kepçe dolusu krep harcından dökün. Tavayı hafifçe sallayıp hamurun tavaya eşit olarak yayılmasını sağlayın. Hamurun her iki yüzünü pişirin. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayın. Kreplerin üzerine dondurma, yaban mersini, çilek, böğürtlen ve frambuaz ekleyip servis yapın.

