Dondurmalı ve meyveli krep
4 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı un
1.5 su bardağı süt
1 yumurta
1 kahve fincanı toz şeker
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Üzeri için
Çikolatalı dondurma
Vanilyalı dondurma
Antep fıstıklı dondurma
Taze yaban mersini
Çilek
Böğürtlen
Frambuaz
Hazırlanışı:
Krep için, un ve yumurtayı bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Şeker ve sütü ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin. Krep tavasını ayçiçek yağıyla yağlayıp tavaya bir kepçe dolusu krep harcından dökün. Tavayı hafifçe sallayıp hamurun tavaya eşit olarak yayılmasını sağlayın. Hamurun her iki yüzünü pişirin. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayın. Kreplerin üzerine dondurma, yaban mersini, çilek, böğürtlen ve frambuaz ekleyip servis yapın.