Elmalı irmik helvası

• 2.5 su bardağı şekersiz elma suyu

• 2/3 su bardağı irmik

• ¼ su bardağı kuru üzüm

• Toz tarçın

• Toz kakule

• 2 elma

• 2 yemek kaşığı esmer şeker

Servis için:

• Az yağlı yoğurt



Hazırlanışı:

Bir tencereye elma suyu, irmik, kuru üzümler ve baharatları alın. Bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın ısısını düşürerek 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Hazırladığınız karışımın yarısını yağlanmış fırın kabına dökerek spatula yardımıyla yayın. Yıkayıp süzdüğünüz elmaların kabuklarını soyarak yarım ay şeklinde dilimleyin ve yarısını irmiğin üzerine dizin. Kalan irmikli karışımı elma dilimlerini tamamen kapatacak şekilde üzerine düzgünce yayın. Artan elma dilimlerini üzerine dizerek esmer şeker serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında elma dilimlerinin rengi dönene kadar 25-30 dakika pişirin. Dilimleyerek servis tabağına alın. Az yağlı yoğurtla birlikte sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.