Hafif sufle tarifi...





Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

80 ml toz şeker

80 ml esmer toz şeker

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı toz espresso

85 g bitter çikolata

Yarım su bardağı kakao

2 yemek kaşığı un

Bir tutam tuz

2 yumurtanın sarısı

5 yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı krem tartar

2 yemek kaşığı toz şeker

Kalıp için

6 çay kaşığı toz şeker

Üzeri için

Rendelenmiş çikolata Kakao



Hazırlanışı

Şekerler, su ve toz espressoyu küçük bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Küçük parçalara böldüğünüz bitter çikolatayı da tencereye ekleyin. Eriyene kadar karıştırın. Ayrı bir kapta kakao, un ve tuzu harmanlayın. Çikolatalı karışımı ekleyip karıştırın. Yumurta sarılarını ılındırarak çikolatalı harca ekleyip karıştırmaya devam edin. Yumurta akları ve krem tartarı geniş bir kaseye alın. Bir mikser yardımı ile çırpın. Şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Karışımı çikolatalı karışıma ilave edin.

Sufle kaplarının her birini tereyağı ile yağlayın ve tabanına birer çay kaşığı toz şeker serpin. Karışımı sufle kaplarına paylaştırın ve derin bir fırın tepsisine dizin.

Tepsiye sufle kaplarının yarısına gelecek kadar su ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp üzerini rendelenmiş çikolata ve kakao ile süsleyip hemen servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



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