Hazır yufka ile sarı sarma
6 kişilik
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Malzemeler
5 su bardağı özlü baklavalık un
2 adet yumurta
3 çorba kaşığı sıvıyağ
(Hamura koymak için)
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı
kabartma tozu
İçi için
1 su bardağı dövülmüş
ceviz içi veya fındık içi
Üzeri için
1,5 paket margarin (375 gr)
5 su bardağı şeker
¼ limon
Açmak için
2 su bardağı nişasta
Hazırlanışı
Şekeri 5 su bardağı suyla ateşe
koyun. Karıştırarak eritin. Kaynayınca
limonu sıkın, kabuğunu da içine atın.
Ocaktan alın. Tencereye un eleyin.
Ortasını açarak, yumurta, sıvıyağ,
limon suyu, tuz, kabartma tozu ve
azar azar 1bardak kadar ılık su ilave
ederek ortadan daha sertçe bir hamur
elde edin. İyice yoğurarak,14-16
parçaya ayırın. Üzerini örterek
dinlendirin. Hamurları birer birer, bolca
nişastalayarak açılabildiği kadar ince
açın. Üzerine dövülmüş ceviz içi serpin.
Bir uçtan başlayarak biri ince, diğeri
daha kalın iki oklavaya sarın. İki ucu
ortaya doğru büzüp oklavalar arka
arkaya çıkarılır. Kendi etrafında büzgülü
olarak sarılıp 30-35 cm çapında bir
tepsiye dizin. Eritilmiş margarini kaşıkla
üzerine dökün. Ortadan düşük ısıda
fırında, açık pembe ve gevrek olarak
pişirin. Fırından çıkınca üzerine önceden
hazırladığınız soğuk şurubu dökün.