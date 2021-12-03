İrmik tatlısı nasıl yapılır? İrmik tatlısı tarifi ve püf noktaları
İrmik tatlısı tarifi nasıl yapılır diyorsanız birlikte bakalım
Malzemeler:
4 su bardağı süt
1 su bardağı irmik
1.5 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı hindistan cevizi
1 paket vanilya
Sosu için
100 ml krema
100 gr bitter çikolata
Üzeri için
Bitter çikolata
Beyaz çikolata
Hazırlanışı:
Bir tencerede süt, irmik, toz şeker, hindistan cevizi ve vanilyayı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatıp servis yapacağınız, suyla hafif ıslatılmış kalıba boşaltıp buzdolabına alın. Sosu için, kremayı bir kapta ısıtıp ocağın altını kapatın. İçine ufak doğranmış bitter çikolatayı ilave edip eriyene kadar karıştırın. Buzdolabında soğuttuğunuz irmik tatlısını servis tabağına alıp, sosu üzerine dökün. Rendelenmiş çikolata parçalarıyla süsleyerek servis yapın.