Kahveli bardak tatlısı tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı şeker

6 yemek kaşığı mısır unu

900 ml süt

3 yumurta sarısı

75 g tuzsuz tereyağı

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao



Hazırlanışı:

Vanilyalı muhallebi için yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı mısır unu ve 1 + 1/4 su bardağı sütü bir tencereye alın ve karıştırın. Bir yumurta sarısını da ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alarak içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve vanilyayı ilave ederek bardaklara dökün. Kahveli kat için yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı mısır unu ve sütün 1/3’ ünü bir tencereye alın. İyice çırparak 1 yumurta sarısını da ilave edip orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alarak 2 yemek kaşığı tereyağı ve Türk kahvesini de ekleyerek karıştırın. Soğuduktan sonra vanilyalı katın üzerine aktarın. Çikolatalı kat için kalan şekeri, mısır ununu ve kalan sütü yavaş yavaş bir tencereye ekleyerek karıştırın. Orta ateşte, kalan yumurtanın sarısını da ekleyip koyulaşana kadar pis¸irin. Kalan tereyağını ve kakaoyu da ekleyerek soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı bardakların en üstüne paylaştırarak 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Dilerseniz üzerine çikolata parçaları ya da krem şanti ekleyerek ve servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.