Limon merengli cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

110 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

130 gr. şeker

3 yumurta

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

190 gr. un

1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 kahve fincanı süt



Yapılışı

Şeker ve tereyağını mikserle çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Vanilya, limon suyu ve limon kabuğunu ilave edin. Ayrı bir kasede un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın. Hamuru mikserin düşük hızında çırparken bir yandan azar azar un karışımını ve sütü ekleyin. Kaplara kağıt yerleştirip hamuru içlerine paylaştırın. 170 dereceye ayarlanmış fırında 20-25 dakika pişirin.



Süsleme

2 yumurtanın akı

1 su bardağı şeker



Yapılışı

Mereng için, oda sıcaklığındaki yumurta aklarını bir kaseye alın. Mikserin önce düşük hızında daha sonra hızını artırarak çırpın. Koyulaşınca toz şekeri azar azar ilave edip 3 dakika daha çırpın. Hazırladığınız merengi soğuyan keklerin üzerine sürün. Küçük bir kaşığın sırtıyla tepecikler oluşturun. Kekleri tepsiye dizip fırın ızgarasında üzerlerini hafif kızartın.

