Limon merengli cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
110 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
130 gr. şeker
3 yumurta
1 limonun rendelenmiş kabuğu
2 yemek kaşığı limon suyu
190 gr. un
1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tutam tuz
1 kahve fincanı süt
Yapılışı
Şeker ve tereyağını mikserle çırpın. Yumurtaları
tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Vanilya,
limon suyu ve limon kabuğunu ilave edin. Ayrı bir
kasede un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın.
Hamuru mikserin düşük hızında çırparken bir yandan
azar azar un karışımını ve sütü ekleyin. Kaplara kağıt
yerleştirip hamuru içlerine paylaştırın. 170 dereceye
ayarlanmış fırında 20-25 dakika pişirin.
Süsleme
2 yumurtanın akı
1 su bardağı şeker
Yapılışı
Mereng için, oda sıcaklığındaki
yumurta aklarını bir kaseye alın.
Mikserin önce düşük hızında
daha sonra hızını artırarak çırpın.
Koyulaşınca toz şekeri azar azar
ilave edip 3 dakika daha çırpın.
Hazırladığınız merengi soğuyan
keklerin üzerine sürün. Küçük
bir kaşığın sırtıyla tepecikler
oluşturun. Kekleri tepsiye dizip fırın
ızgarasında üzerlerini hafif kızartın.