Limon şekerlemesi tarifi

Malzemeler:

4 limon

2 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Üzeri için

Toz şeker



Hazırlanışı:

Limon kabuklarını boyuna olacak şekilde dilimleyerek çıkarın. 4 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın. Limon kabuklarını ekleyip kaynatmaya devam edin. İki dakika kaynattıktan sonra suyunu süzerek limon kabuklarını çıkarın. Bu işlemi her defasında suyu değiştirerek 3 kere tekrarlayın. Aynı tencereye 2 su bardağı su ve şekeri ekleyip kaynatın. 45 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra limon kabuklarını ekleyin. Limon kabuklarını şurup ile kaplanıncaya kadar pişirin. Izgara teli üzerine alarak 1 gece bekletin. Toz şekere bulayıp biraz daha bekleyin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.