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Limon şekerlemesi

Limon şekerlemesi tarifi

Malzemeler:
4 limon
2 su bardağı şeker
6 su bardağı su
Üzeri için
Toz şeker

Hazırlanışı:
Limon kabuklarını boyuna olacak şekilde dilimleyerek çıkarın. 4 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın. Limon kabuklarını ekleyip kaynatmaya devam edin. İki dakika kaynattıktan sonra suyunu süzerek limon kabuklarını çıkarın. Bu işlemi her defasında suyu değiştirerek 3 kere tekrarlayın. Aynı tencereye 2 su bardağı su ve şekeri ekleyip kaynatın. 45 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra limon kabuklarını ekleyin. Limon kabuklarını şurup ile kaplanıncaya kadar pişirin. Izgara teli üzerine alarak 1 gece bekletin. Toz şekere bulayıp biraz daha bekleyin. Servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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