Meyve salatası tarifi

Malzemeler:

1 adet elma

1 adet ananas

2 adet böğürtlen

1 kase çilek

1 kase yaban mersini

2 adet kivi

Sos için

1 tutam taze nane

10 g agave şurubu ya da bal

1 yemek kaşığı taze limon suyu



Hazırlanışı:

Tüm meyveleri yıkayıp, süzerek minik parçalar halinde dilimleyin. Genişçe bir karıştırma kabına alın. Bu sırada agave şurubunu ya da balı, limon suyu ve taze nane ile ayrı bir kapta karıştırıp 15 dakika bekletin. Şurubu süzüp meyvelerin üzerine dökerek, buzdolabında ağzını kapatarak iki saat ya da tüm gece boyunca bekletin. Dilerseniz salatanızın sosuna karan l taneleri ya da gül suyu ekleyerek farklı tatlar da yaratabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.