Mısır gevrekli kurabiye tarifi
Malzemeler:
150 g tereyağı
Yarım su bardağı şeker
1 yumurta
1 su bardağı kuru üzüm
1.5 su bardağı un
3 su bardağı mısır gevreği
Hazırlanışı:
Tereyağı ve toz şekeri derin bir yoğurma kabına alarak bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Kuru üzüm, un ve mısır gevreğini de ekleyerek 1-2 dakika daha karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yemek kaşığı ile aralıklı olarak dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.