Mısır gevrekli kurabiye tarifi

Malzemeler:

150 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 yumurta

1 su bardağı kuru üzüm

1.5 su bardağı un

3 su bardağı mısır gevreği



Hazırlanışı:

Tereyağı ve toz şekeri derin bir yoğurma kabına alarak bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Kuru üzüm, un ve mısır gevreğini de ekleyerek 1-2 dakika daha karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yemek kaşığı ile aralıklı olarak dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.