Adım adım şekersiz cheesecake tarifi
Cheesecake nasıl yapılır biliyorsunuz. Peki, şekersiz cheescake nasıl yapılır? İşte adım adım evde şekersiz cheescake tarifi ve reçetenin püf noktaları
Evde şekersiz cheescake nasıl yapılır? diyenler için pratik bir tarifle karşınızdayız... Önce şekersiz cheescake için gerekli malzemeleri ardından şekersiz cheescake tarifinin aşamalarına birlikte bakalım...
Malzemeler:
Tabanı için
100 g haşlanmış kuru fasulye
50 g yulaf kepeği
30 g kuru üzüm
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tarçın
Kreması için
100 g haşlanmış kuru fasulye
200 g yağsız labne peynir
75 g yağsız yoğurt
1 adet yumurta
20 g toz tatlandırıcı
1 paket vanilya
Sosu için
100 g böğürtlen
10 g toz tatlandırıcı
Hazırlanışı:
- Taban için bütün malzemeleri yüksek devirli mutfak robotunda çekerek hamur kıvamına getirin.
- Yağlı kağıdın üzerine alın. Elinizle sıvayıp şekil vererek önceden ısıtılmış 165 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
- Kreması için bütün malzemeleri yüksek devirli mutfak robotunda çırpın.
- Önceden pişirip soğuttuğunuz taban hamurunun üstüne dökerek, 150 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.
- Fırından çıkarıp, oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında soğutun.
- Meyveleri bir tavada suyu çıkana kadar kaynatın ve tatlandırıcıyı ekledikten sonra mutfak robotunda püre haline getirin.
- Hazırladığınız sosu cheesecake’in üzerine dökerek servis edin.