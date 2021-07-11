Adım adım şekersiz cheesecake tarifi

Evde şekersiz cheescake nasıl yapılır? diyenler için pratik bir tarifle karşınızdayız... Önce şekersiz cheescake için gerekli malzemeleri ardından şekersiz cheescake tarifinin aşamalarına birlikte bakalım...

Malzemeler:

Tabanı için

100 g haşlanmış kuru fasulye

50 g yulaf kepeği

30 g kuru üzüm

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tarçın

Kreması için

100 g haşlanmış kuru fasulye

200 g yağsız labne peynir

75 g yağsız yoğurt

1 adet yumurta

20 g toz tatlandırıcı

1 paket vanilya

Sosu için

100 g böğürtlen

10 g toz tatlandırıcı



Hazırlanışı: