Sihirli cupcake
15 kişilik
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Malzemeler
2 yumurta
1.5 su bardağı şeker
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay bardağı süt
1.5 su bardağı un
1 portakal kabuğu rendesi
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Yapılışı
Yumurta ve toz şekeri bir kaseye koyun, krema kıvamına
gelene kadar çırpın. Çırpmaya devam ederken süt ve
sıvı yağı da karıştırın. Başka bir kapta un, vanilya ve
kabartma tozunu harmanlayın. Bunu hazırladığınız
yumurtalı karışıma azar azar ilave edin. Son olarak da
portakal kabuğunu rendeleyip ekleyin. Tüm karışımı
cupcake kalıplarına eşit miktarda paylaştırın. Fırınınızı
180 dereceye ısıtın. Cupcake’leri yaklaşık 15 dakika kadar
pişirin. Fırından çıkardığınız kekler soğuyunca üzerlerini
şeker hamuru ile süsleyin.
Süslemesi
Şeker hamurunu cupcake’lerinizin
boyutuna uygun bir kurabiye
kesici ile kesin. Kestiğiniz
yuvarlakları biraz krema ya da bal
yardımıyla cupcake’lerin üzerine
yapıştırın. Daha sonra dilediğiniz
renklerle boyadığınız hamurları,
konsepte göre dekore edin.
Dilerseniz katlı bir doğum günü
pastası, dilerseniz de bir peri ya
da renkli kelebeklerle süsleyin.
Son olarak da keklerin üzerine
renkli süsleme şekerleri serpin.