Sihirli cupcake

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15 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

1.5 su bardağı şeker

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı süt

1.5 su bardağı un

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Yapılışı

Yumurta ve toz şekeri bir kaseye koyun, krema kıvamına gelene kadar çırpın. Çırpmaya devam ederken süt ve sıvı yağı da karıştırın. Başka bir kapta un, vanilya ve kabartma tozunu harmanlayın. Bunu hazırladığınız yumurtalı karışıma azar azar ilave edin. Son olarak da portakal kabuğunu rendeleyip ekleyin. Tüm karışımı cupcake kalıplarına eşit miktarda paylaştırın. Fırınınızı 180 dereceye ısıtın. Cupcake’leri yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kekler soğuyunca üzerlerini şeker hamuru ile süsleyin.



Süslemesi

Şeker hamurunu cupcake’lerinizin boyutuna uygun bir kurabiye kesici ile kesin. Kestiğiniz yuvarlakları biraz krema ya da bal yardımıyla cupcake’lerin üzerine yapıştırın. Daha sonra dilediğiniz renklerle boyadığınız hamurları, konsepte göre dekore edin. Dilerseniz katlı bir doğum günü pastası, dilerseniz de bir peri ya da renkli kelebeklerle süsleyin. Son olarak da keklerin üzerine renkli süsleme şekerleri serpin.



