Taze soğanlı bisküvi tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı çörekotu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Ilık su

2 su bardağı

ince kıyılmış taze soğan

Üzeri için

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Un, sarımsak tozu, çörekotu, kabartma tozu, toz şeker, bir tutam kadar tuz ve karabiberi geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde zeytinyağı ve ılık su ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Taze soğanı ilave edip tekrar yoğurun ve hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla ince açın. Yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.