Vişneli, peynirli frozen kek tarifi

Malzemeler:

100 g ayıklanmış vişne

500 g az yağlı labne

4-5 yemek kaşığı bal

5 yumurtanın sarısı

10-15 adet kedi dili

1 vanilyanın çekirdekleri



Hazırlanışı:

Yumurtaları bal ile birlikte çırpın ve homojen bir karışım elde edin. Üzerine peyniri ilave edin ve çırpma teli ile çırpmaya devam edin. Vanilyayı da ekleyip karıştırın. Vişnelere bir kaşık bal ekleyerek, blender’da püre haline getirin. Kalıp olarak kullanacağınız kapları hazırlayın. Bir kat peynirli karışımdan koyun. Kedi dilleri peynirin üzerine dizip, üzerine bir kat da vişne yerleştirin. Bu şekilde kat kat malzemeyi dizin ve kabın ağzını kapatarak dondurucuya koyun. Bir gece sonra tatlınız hazır! Kalıptan çıkarmak için bir süre buzdolabının alt kısmında bekleterek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.