Arpacık soğanlı köfte

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Arpacık soğanlı köfte tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

750 g dana kıyma

250 g kuzu kıyma

1 soğan

100 g arpacık soğanı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kıymaları ve rendelenmiş soğanı yoğurma kabına alın. İyice yoğurduktan sonra misket büyüklüğünde köfteler hazırlayıp tavada pişirin. Arpacık soğanları ve sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ekleyin. 1-2 dakika daha kavurup suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladıktan sonra köfte, tuz ve karabiberi ekleyerek 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

