Avokado ilginç tadı ile birçok yemek ile uyum sağlayabilen bir tropikal meyve. Potasyum açısından çok zengin olan, kalbe ve böbreklere çok iyi gelen, kanserden ve felçten koruyan bu sağlık deposu meyve şimdi çok sevdiğimiz köfte ile bir arada. Hazırlaması çok kolay, yemesi çok keyifli bir yemek: Avokado yatağında köfte. Bir kez denedikten sonra hem pratikliğine hem lezzetine aşık olacağınız bir lezzet.

Avokado sofralarımızdaki yerini her geçen gün büyütüyor. Çok sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra ilginç tadı ile tatlıdan tuzluya, kahvaltıdan akşam yemeğine, birçok yemekte ve öğünde kullanılmaya elverişli olması, avokadonun yaygın olarak tüketilmesine neden oluyor. Potasyum açısından çok zengin olan avokado, kalp ve böbrek yetmezliğinden felce, kansere kadar birçok hastalıktan korunmayı sağlıyor. Çok sağlıklı olan bu tropikal meyve bir de tadından sual olunmaz köfte ile birleşince sağlık ve lezzet şöleni ortaya çıkıyor.

Malzemeler

Avokado yatağında köfte yemeğinin malzemeleri oldukça zahmetsiz, kolayca bulunabilen malzemeler. Malzeme listesinde avokado, yoğurt ve ceviz dışındaki her şey zaten köfte için gerekli olan malzemeler. Malzeme listesi bile avokado yatağında köftenin ne kadar zahmetsiz bir yemek olduğunu doğruluyor. Gelin, malzeme listesine birlikte göz atalım:

Bir tane avokado

100 gram kıyma

Bir tane orta boy soğan

İki diş sarımsak

Üç yemek kaşığı yoğurt

Bir avuç ceviz içi

İki dilim kurutulmuş ekmek içi

Bir çorba kaşığı yağ

İki çimdik tuz

Bir çimdik karabiber

Bir çimdik kimyon

Bir çimdik kekik

Yarım çimdik pul biber

Yapılışı

Avokado yatağında köfte yapmak iki aşamadan oluşur. İlk aşamada köfte ikinci aşamada avokado yatağı hazırlanır. Köfteler pişirilir, ancak avokado pişirilmez. Avokado yatağında köfte yapmaya öncelikle köfteden başlayın. Çünkü köfte harcı hazırlandıktan sonra on beş dakika buzdolabında bekletilir. Bu bekletme işlemini gerçekleştirirken yatağı hazırlayabilirsiniz.

Köftenin Hazırlanışı

Soğanı blenderdan geçirin, suyunu iyice sıkın ve köfte yapacağınız geniş kaba aktarın.

Kurutulmuş ekmekleri ve bir diş sarımsağı blenderdan geçirin ve aynı kaba ekleyin.

Kıymayı, birer çimdik; tuz, karabiber, kimyon ve kekiği ve yarım çimdik; pul biberi kabınıza ekleyin ve iyice yoğurun.

Yoğurma işleminin ardından kabınızın ağzını kapatarak (buzdolabı kokusu geçmemesi için) on beş dakika dinlenmek üzere buzdolabına yerleştirin.

Avokado Yatağının Hazırlanışı

Avokadonuzu iyice yıkayın, kurulayın ve ikiye kesin.

Avokadonun ortasındaki çekirdeğini çıkarın ve avokadonun içini bir kaşık yardımı ile çıkarın ve bir kaba alın.

Çıkardığınız içi bir çatal yardımı ile ezin.

Kalan bir diş sarımsağı dövün ve avokadonun ezdiğiniz iç kısmına ekleyin.

Hazırlanan yatağa yoğurt ve ceviz ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı avokadonun boşaltılan dış kısmına doldurun.





Hazırlanan yatağa yoğurt ve ceviz ekleyin ve iyice karıştırın.

Avokado Yatağında Köfte Hazırlanışı

Köfte harcını dolaptan çıkarın ve küçük toplar haline getirin.

Bir tavaya çok az miktarda yağ ekleyin ve altını iyice kısın, küçük toplar haline getirdiğiniz köfteleri bu yağda arkalı önlü pişirin.

Pişen köfteleri hazırladığınız avokado yataklarına yerleştirin.

Leziz avodako yatağında köfteniz hazır, afiyet olsun.

Püf Noktalar

Avokado yatağında köfte hazırlarken damak tadınıza göre baharat ekleyip çıkarabilirsiniz.

Kullanacağınız cevizlerin iri çekilmiş olması gerekir.

Yoğurt olarak süzme yoğurt tercih edebilirsiniz.

Eğer blenderınız yoksa köftenizi el yordamı ile hazırlayabilirsiniz. Bu durumda soğan ve sarımsağı ince ince kıymanız ve ekmekleri iyice ufalamanız gerekir.

Vaktiniz dar ise köfte için tüm malzemeleri blendera direkt olarak atıp en son elinizde iyice sıkarak suyunu süzebilir, dolapta siz avokadoyu hazırlayana kadar bekletip pişirebilirsiniz.



