Biberiyeli siyah havuç çorbası tarifi

Malzemeler:

1/2 kg siyah havuç

3 kaşık un

1 adet ufak boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı taze ya da kuru biberiye

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Siyah havuçları (mor havuç olarak da biliniyor) soyarak haşlayın. Haşlama suyundan 2 bardak ayırın. Sıvı yağda sarımsak ve soğanları soteleyip, rendelenmiş havuçla kavurmaya başlayın. Unu ekleyerek kavurma işlemine bir süre daha devam edin. Baharatları ekleyerek istediğiniz kıvamı alıncaya kadar haşlama suyundan ekleyin. Rondodan geçirip servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

