Bodrum mandalinası ile marinelenmiş somon gravlax tarifi

Malzemeler:

150 g somon fileto

20 g Bodrum mandalinası suyu

20 g limon suyu

50 g kaya tuzu

50 g esmer şeker

2-3 dal fesleğen

2 dal biberiye

50 g Akdeniz yeşilliği

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım avokado

Tuz



Hazırlanışı:

Somon balığının kılçıklarını ve derisini temizleyip bir kaba alın. İnce kıyılmış fesleğen ve biberiyeyi somon filetonun üzerine yayın. Kaya tuzu ve esmer şeker ile somonun üzerini kaplayıp limon ve mandalinanın suyunu gezdirin. Üzerini kapatıp buzdolabında 1 gün bekletin. Buzdolabından çıkarıp hazırlanan gravlax’ın üzerini temizleyin. Akdeniz yeşillikleri ve avokado ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.