menu

close

menu

close

menu

close

Bodrum mandalinası ile marinelenmiş somon gravlax

Bodrum mandalinası ile marinelenmiş somon gravlax tarifi

Malzemeler:
150 g somon fileto
20 g Bodrum mandalinası suyu
20 g limon suyu
50 g kaya tuzu
50 g esmer şeker
2-3 dal fesleğen
2 dal biberiye
50 g Akdeniz yeşilliği
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım avokado
Tuz

Hazırlanışı:
Somon balığının kılçıklarını ve derisini temizleyip bir kaba alın. İnce kıyılmış fesleğen ve biberiyeyi somon filetonun üzerine yayın. Kaya tuzu ve esmer şeker ile somonun üzerini kaplayıp limon ve mandalinanın suyunu gezdirin. Üzerini kapatıp buzdolabında 1 gün bekletin. Buzdolabından çıkarıp hazırlanan gravlax’ın üzerini temizleyin. Akdeniz yeşillikleri ve avokado ile süsleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levrekli kuzukulağı salatası
Pancarlı portakal salatası
Kavanozda salata
Mantar dolması
Miti köfteli patates salatası
Safranlı balkabağı çorbası
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levrekli kuzukulağı salatası
Pancarlı portakal salatası
Kavanozda salata
Mantar dolması
Miti köfteli patates salatası
Safranlı balkabağı çorbası

En çok okunanlar

Son Eklenenler