Doyurucu ve besleyici bir salata...

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış karabuğday

2 adet enginar

1/2 havuç

1/2 su bardağı taze bezelye

1/2 limon

1/4 demet taze nane

1/4 demet maydanoz

Sosu için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kimyon



Hazırlanışı:

Enginar, havuç ve limonu ufak küpler halinde doğrayın. Derin bir kap içinde karabuğdayı, sebzeleri ve taze otları harmanlayın. Sos malzemelerini çırparak hazırlayın. Son olarak sosu karışıma ekleyip, servise hazır hale getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.