Doyurucu ve besleyici bir salata...
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış karabuğday
2 adet enginar
1/2 havuç
1/2 su bardağı taze bezelye
1/2 limon
1/4 demet taze nane
1/4 demet maydanoz
Sosu için
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı kimyon
Hazırlanışı:
Enginar, havuç ve limonu ufak küpler halinde doğrayın. Derin bir kap içinde karabuğdayı, sebzeleri ve taze otları harmanlayın. Sos malzemelerini çırparak hazırlayın. Son olarak sosu karışıma ekleyip, servise hazır hale getirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.