Deniz mahsulleriyle doldurulmuş renkli dolma biber tarifi

Malzemeler:

6 dolmalık kırmızıbiber

6 dolmalık sarı biber

1 diş sarımsak

300 gr somon fileto

Yarım çay bardağı riviera zeytinyağı

400 gr karides

4 dal taze soğan

1 çay bardağı mısır

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Sarımsağı rendeleyip zeytinyağı ile karıştırın. Biberleri boyuna ortadan ikiye kesip çekirdekli kısımlarını temizleyin. İçine ve dışına fırça ile zeytinyağı sürüp fırında 20-25 dakika pişirin. Somon filetoyu iri küp şeklinde doğrayın. Kalan zeytinyağını tavaya alarak ısıtın. Karides ve somonu ekleyip soteleyin. Mısır ekleyin. Taze soğanları 2 cm kalınlığında doğrayarak ilave edin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Karışımı biberlerin içine paylaştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.