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Deniz mahsulleriyle doldurulmuş renkli dolma biber

Deniz mahsulleriyle doldurulmuş renkli dolma biber tarifi

Malzemeler:
6 dolmalık kırmızıbiber
6 dolmalık sarı biber
1 diş sarımsak
300 gr somon fileto
Yarım çay bardağı riviera zeytinyağı
400 gr karides
4 dal taze soğan
1 çay bardağı mısır
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı:
Sarımsağı rendeleyip zeytinyağı ile karıştırın. Biberleri boyuna ortadan ikiye kesip çekirdekli kısımlarını temizleyin. İçine ve dışına fırça ile zeytinyağı sürüp fırında 20-25 dakika pişirin. Somon filetoyu iri küp şeklinde doğrayın. Kalan zeytinyağını tavaya alarak ısıtın. Karides ve somonu ekleyip soteleyin. Mısır ekleyin. Taze soğanları 2 cm kalınlığında doğrayarak ilave edin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Karışımı biberlerin içine paylaştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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