Domates soslu muhteşem makarna tarifi

Malzemeler:

3 orta boy domates

350 g tagliatelle makarna

150 g dana jambon

100 g az tuzlu keçi peyniri

60 g sade galeta

30 gram parmesan peyniri

3 adet enginar

2 adet kereviz sapı

1 orta boy soğan

1 limon

Maydanoz

Sarımsak

Üzüm sirkesi

Tuz

Defne yaprağı

Tereyağı

Zeytinyağı

Karabiber



Hazırlanışı:

Enginarları ayıklayın. 10 cm sap bırakıp ikiye bölerek limonlu suya aktarın. Kereviz saplarını ayıklayıp jülyen kesin. Enginarları ortadan kesip ince doğrayın. Kapaklı bir tavaya ince doğradığınız enginar ve jülyen doğradığınız kereviz saplarını aktarın.Tavaya yarım çay bardağı sirke, 1 su bardağı su,4 çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz, karabiber ve kabuklu 2 diş sarımsak ilave ederek, orta ateşte 20 dakika tavanın kapağı kapalı olarak pişirin.Sarımsağı çıkartıp tavanın kapağını kapatın ve ayrı bir yere alın. Sos için ayrı bir tencerede ince doğranmış soğanı 1 çorba kaşığı zeytinyağıyla 3 dakika soteleyin. Domateslerin kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın ve soğana ekleyin. Daha sonra 1 su bardağı su, tuz ve maydanoz ekleyerek tatlandırın. 23 cm çaplı kelepçeli kek kalıbına tereyağı sürüp pişirme kağıdıyla kaplayın ve tekrar tereyağı sürün. Galetaları ufalayarak, yanlarına ve tabanına yayın.Makarnayı dişe gelecek şekilde haşlayıp süzün.Sebzeleri pişirdiğiniz tavaya makarnayı aktarın.Ardından domates sosunu ekleyip karıştırın. Ayrı bir tavada küp kesilmiş jambonu zeytinyağı ve defne yaprağıyla soteleyin ve makarnanın içine aktarın. Parmesan ile tatlandırın. Kalıbın içine makarnalı karışımı aktarın. Üzerine keçi peynirini ufalayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis tabağına alıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır. sahur yemekleri için tıklayın. iftar yemekleri için tıklayın.