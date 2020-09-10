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Domatesli ve mozzarellalı ekmek üstleri

Zeynep Dinç’den hafif ve pratik ekmek üstü lezzetler

Malzemeler
3 dilim siyez ekmeği
2 adet büyük boy tarla domatesi
4 adet kiraz domates
1 büyük top mozzarella
Taze fesleğen
Servis için;
Nar ekşisi
Sızma zeytinyağı
Pembe Himalaya tuzu
Kapari
Çörekotu
Kurutulmuş pul biber
Tane karabiber
Taze yeşil sos

Hazırlanışı
Ekmek dilimlerini kızartın. Mozzarella ve domatesleri dilimleyip aralarına fesleğen yaprakları koyarak ekmeklerin üzerine yerleştirin.
Üzerlerine sızma zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin. Kapari, yeşil sos ve baharatlarla servis edin.
Taze yeşil sos için ise; bir avuç kıyılmış maydanoz ve fesleğeni bir çimdik deniz tuzu ile havanda dövün.
Öz suyunu ve rengini bırakınca biraz sızma zeytinyağı ile karıştırıp bir kasede servis edebilirsiniz.

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