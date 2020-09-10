Zeynep Dinç’den hafif ve pratik ekmek üstü lezzetler

Malzemeler

3 dilim siyez ekmeği

2 adet büyük boy tarla domatesi

4 adet kiraz domates

1 büyük top mozzarella

Taze fesleğen

Servis için;

Nar ekşisi

Sızma zeytinyağı

Pembe Himalaya tuzu

Kapari

Çörekotu

Kurutulmuş pul biber

Tane karabiber

Taze yeşil sos



Hazırlanışı

Ekmek dilimlerini kızartın. Mozzarella ve domatesleri dilimleyip aralarına fesleğen yaprakları koyarak ekmeklerin üzerine yerleştirin.

Üzerlerine sızma zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin. Kapari, yeşil sos ve baharatlarla servis edin.

Taze yeşil sos için ise; bir avuç kıyılmış maydanoz ve fesleğeni bir çimdik deniz tuzu ile havanda dövün.

Öz suyunu ve rengini bırakınca biraz sızma zeytinyağı ile karıştırıp bir kasede servis edebilirsiniz.