Fırın sebze tarifi
Malzemeler:
2 adet kabak
Birer adet sarı ve kırmızı biber
3/4 bebek patates
7-8 adet Brüksel lahanası
7-8 adet kültür mantarı
1 diş sarımsak
1 adet orta boy kereviz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Balsamik sirke
Taze kekik
Hazırlanışı:
Malzemeleri yıkadıktan sonra kabakların iç kısımlarını alın ve dört eşit parçaya bölün. Küp küp doğrayın. Sırasıyla diğer sebzeleri de doğrayın. Tüm sebzeleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı, balsamik sirke ve taze kekikle karıştırın. Fırın tepsisine yayın. 15-20 dakika, 170 derecede pişirin.