Fırın sebze tarifi

Malzemeler:

2 adet kabak

Birer adet sarı ve kırmızı biber

3/4 bebek patates

7-8 adet Brüksel lahanası

7-8 adet kültür mantarı

1 diş sarımsak

1 adet orta boy kereviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Balsamik sirke

Taze kekik



Hazırlanışı:

Malzemeleri yıkadıktan sonra kabakların iç kısımlarını alın ve dört eşit parçaya bölün. Küp küp doğrayın. Sırasıyla diğer sebzeleri de doğrayın. Tüm sebzeleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı, balsamik sirke ve taze kekikle karıştırın. Fırın tepsisine yayın. 15-20 dakika, 170 derecede pişirin.