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Fırında otlu mantar güveç

Fırında otlu mantar güveç tarifi

Malzemeler:
200 g mantar
8-10 dal dereotu
8-10 dal maydanoz
Nane
Kekik
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
1 tatlı kaşığı tereyağı
Karabiber

Hazırlanışı:
Mantarları ince ince doğrayın. İki adet orta boy güvece paylaştırın. Üzerlerine tuz, karabiber ve tereyağını ekleyin. Maydanoz ve dereotunu doğrayın. Rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın. Peynirli ve otlu harcı mantarların üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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