Fırında otlu mantar güveç tarifi

Malzemeler:

200 g mantar

8-10 dal dereotu

8-10 dal maydanoz

Nane

Kekik

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

1 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber



Hazırlanışı:

Mantarları ince ince doğrayın. İki adet orta boy güvece paylaştırın. Üzerlerine tuz, karabiber ve tereyağını ekleyin. Maydanoz ve dereotunu doğrayın. Rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın. Peynirli ve otlu harcı mantarların üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.