Lezzetine doyamayacağınız fırında pastırmalı ıspanak mücveri

Malzemeler:

2 kg ıspanak

3 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı ceviz içi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım demet taze soğan

100 g süzme peynir (Çatalla ezilmiş)

Üzeri için

Çörek otu



Hazırlanışı:

Ispanakları yıkayıp süzdükten ve ince ince kıydıktan sonra tuz ilave ederek avucunuzun içinde iyice ovun ve fazla suyunu sıkın. Büyük bir kaba aktarın. İçine yumurtaları kırın, zeytinyağını, yoğurdu, ince doğranmış taze soğanı, çatalla ezilmiş süzme beyaz peyniri, unu, kabartma tozunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. Elde ettiğiniz ıspanaklı mücver hamurunu yağlanmış küçük kek kalıplarına paylaştırın. Üzerlerine çörek otu ile susam karışımından serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20-25 dakika pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.