Güveçte kuru fasulye

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8 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

10 su bardağı su

60 gr tereyağı

1 büyük boy soğan

2 domates

2 sivri biber

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

150 gr çemensiz pastırma

4.5 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı

Kuru fasulyeyi bir gece önceden soğuk suda bekletin. Ertesi gün suyu süzüp 10 su bardağı suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Küçük doğradığınız soğanları tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kabuklarını soyup küçük doğradığınız domatesleri, ince doğradığınız biberleri ve sulandırılmış salçayı ilave ederek birkaç dakika pişirin. Haşlanmış fasulyeyi ve sıcak suyu ilave edip karıştırın. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Fasulyeler hafif pişince pastırmaları ve tuzunu ilave edin. Kuru fasulyeyi kaynar haldeyken güvece aktarıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırında kapağı kapalı olarak 10-15 dakika kapağı açık olarak 5-10 dakika daha pişirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.