Yeni bir haftaya başlarken bol malzemeli salatadan daha lezzetli ne olabilir ki?

Malzemeler

4 tortilla

1 göbek marul

2 kırmızı kapya biberi

1 havuç

2 domates

1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1 çay bardağı konserve mısır

Yarım çay bardağı jalepano biberi turşusu

Izgara keçi peyniri için

400 g keçi peyniri

1 tatlı kaşığı bal

Sosu için

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber



Tortilla ekmeklerini muffin kalıplarına ya da ısıya dayanıklı yuvarlak kalıplara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Göbek marulu iri doğrayıp geniş bir kaba alın. Jülyen doğradığınız kırmızı kapya biberi ve havucu ilave edin. Küp doğradığınız domatesler, dilimlenmiş siyah zeytin, mısır ve jalepano biberi turşusunu ekleyip karıştırın. Izgara keçi peyniri için peyniri yuvarlak dilimleyin. İzli bir döküm tavada renkleri hafif dönünceye kadar kızartın. Üzerlerine bal gezdirip ocaktan alın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla çırpın ve salatanın üzerine gezdirip karıştırın. Salatanızı tortilla kaselerine paylaştırın. Üzerlerini ızgara keçi peyniri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.