Kerevizli lahana bohçası tarifi

Malzemeler:

3 küçük kereviz

6 iri lahana yaprağı

Yarım limonun suyu

2 çay bardağı zeytinyağı

2 soğan

1.5 çay bardağı dolmalık pirinç

1 kesme şeker

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 su bardağı su

1 çay kaşığı sumak

1 çorba kaşığı limon suyu

6-7 maydanoz sapı

Tuz

karabiber



Hazırlanışı:

Kerevizleri soyup ortadan ikiye kesin ve içlerini oyup kararmaması için limonlu suda bekletin. Lahana yapraklarını kaynar tuzlu suya atıp çıkarın ve süzgece alın. Soğanları soyup kıyın. Bir çay bardağı zeytinyağını tencerede ısıtıp soğanı pembeleştirin. Pirinci ekleyip kavurun. Şeker, kuş üzümü, dolmalık fıstık, tuz ve karabiber serpip yarım çay bardağı sıcak su ilave edin. Pirinçler diri kıvamda yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin. Kerevizleri süzün ve içlerini pirinçli karışımla doldurun. Lahana yapraklarını açıp her birinin ortasına bir kereviz dolması yerleştirin ve lahanayı bohça şeklinde sarıp ağız kısmını maydanoz saplarıyla bağlayın. Lahana bohçalarını tencereye dizip sıcak suyu ilave edin. Kalan zeytinyağı, limon suyu, tuz ve sumağı ekleyin. Su kaynayınca ateşi kısın ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.