Öğünlerin vazgeçilmezi çorba... Benzer çorba tariflerinden sıkıldıysanız, 'Kırmızı fasulyeli semizotu çorbası' tarifi tam size göre!

Malzemeler

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 demet semizotu

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı haşlanmış kırmızı fasulye

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salçayı ilave edip kavurun. İri iri doğradığınız semizotunu ve sıcak suyu ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp bir taşım kaynatın. Haşlanmış kırmızı fasulyeyi ilave edip 7-8 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

