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Malzemeler

1 kırmızı lahana

2 ekşi elma

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Sosu için

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Kırmızı lahanayı ince kıyın ve geniş bir kaseye alın. Yarım ay doğradığınız elmayı ve ceviz içini ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirin. Karıştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

