Kuzu incik
Malzemeler
6 adet kuzu incik
150 gr domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
2 diş ezilmiş sarımsak
50 ml sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı kuru kekik
2 orta boy soğan
150 ml ılık su
1 adet et bulyon
1 paket (demet) taze kekik
Hazırlanışı:
Salça, tuz, biber, sarımsak, zeytinyağı, yoğurt ve kekiği karıştırın, inciklere sürün. İncikleri, soyulmuş ve ikiye kesilmiş soğanlar ile fırına girebilir bir kaba dizin, üzerlerine sıcak suda erittiğiniz bulyonları ilave edin. Alüminyum folyoyu kapatarak, 180 derecede ısıtılmış fırında 1-1.5 saat pişirin. Taze kekik ile servis edin.