Kuzu incik

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Malzemeler

6 adet kuzu incik

150 gr domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

2 diş ezilmiş sarımsak

50 ml sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kuru kekik

2 orta boy soğan

150 ml ılık su

1 adet et bulyon

1 paket (demet) taze kekik



Hazırlanışı:

Salça, tuz, biber, sarımsak, zeytinyağı, yoğurt ve kekiği karıştırın, inciklere sürün. İncikleri, soyulmuş ve ikiye kesilmiş soğanlar ile fırına girebilir bir kaba dizin, üzerlerine sıcak suda erittiğiniz bulyonları ilave edin. Alüminyum folyoyu kapatarak, 180 derecede ısıtılmış fırında 1-1.5 saat pişirin. Taze kekik ile servis edin.