Mercimekli kepekli bulgur pilavı

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6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1.5 su bardağı kepekli pilavlık bulgur

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

3 adet çarliston biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kuru nane

Karabiber



Hazırlanışı

Soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları kıyın. Domateslerin kabuğunu soyup zar şeklinde doğrayın. Biberleri de zar şeklinde doğrayın. Soğanı ve sarımsakları zeytinyağında kavurun. Biberleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Domatesleri ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra bulguru da ekleyerek kavurmaya devam edin. Sıcak suyu, tuzu, karabiberi ve naneyi de ekleyin. Bir taşım kaynatıp ateşi kısın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, bulgur suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alın, haşlanmış yeşil mercimeği ekleyip karıştırın. Birkaç dakika demlendikten sonra servis yapın.